Öğrencilerin ilköğretim’den lise'yi bitirme süresince eğitim hayatı boyunca tüm sınav, not ve devamsızlık bilgilerini içeren E-okul sistemine https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor. Peki, öğrenci ve veliler için oluşturulan E-okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır? E-Okul’da hangi sorgulamalar yapılır? İşte detaylar...

E-OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için;

1) Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası

2) Okul numarası

3) 4 haneli güvenlik sorusunu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.

E-OKUL VELİ VE ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL'DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?

E-okul veli bilgilendirme sistemi; öğrencinin sınav puanlarını, sınav tarihlerini, devamsızlık durumunu, haftalık ders programını, nakil işlemlerini, merkezi olarak yapılacak sınavların (TEOG vb.) tercih işlemlerini, aldığı belgelerini, şube başarı ortalamalarını, yılsonu notlarını ve duyurularını içermektedir.

Aynı zamanda E-okul veli bilgilendirme sisteminin telefonlara da indirilebilme olanağı bulunmaktadır. Bu sayede veliler öğrencilerin eğitim akışını anlık olarak her yerde diledikleri zaman takip edebilecekler. Kısaca E-Okul veli bilgilendirme sistemi, velilere öğrencileri hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu sayede veliler çocuğuyla ilgili bilgilerini tüm eğitim hayatı boyunca öğrenebilmekte ve çocuğuna daha iyi eğitim kalitesi, üstün başarı sağlayabilmek adına geleceğini şekillendirme fırsatına sahip olmaktadır.

NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1. nakil sonuçları bugün açıklandı. MEB resmi sitesi üzerinden sonuçları duyurdu. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapıldı. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

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