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e-Okul karne bakma ekranı: Karneler ne zaman verilecek?

18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'da erişime açıldı. Öğrenciler e-Okul öğrenci giriş ekranı aracılığıyla dijital karnelerine erişebiliyor. Karnelerini basılmış bir şekilde almak isteyenler okullarına başvuru yaparak karne alabilecek. Peki e-Okul karne nasıl alınır? e-Okul karne bakma ekranı ve merak edilen detaylar...

e-Okul karne bakma ekranı: Karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'dan erişime açıldı. Peki e-Okul karne ekranına nasıl ulaşabiliriz?

E-OKUL KARNE EKRANI İÇİN TIKLA

E OKUL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yukarıda yer alan linke tıkladıktan sonra kullanıcı adınız ve şifrenizle e-Okul sistemine giriş yapabilir, karne notunuzu öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze eğitimle sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 21 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.

Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

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