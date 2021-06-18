Karneler ne zaman verilecek? Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin dijital karneleri e-Okul'dan erişime açıldı. Peki e-Okul karne ekranına nasıl ulaşabiliriz?

E-OKUL KARNE EKRANI İÇİN TIKLA

E OKUL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yukarıda yer alan linke tıkladıktan sonra kullanıcı adınız ve şifrenizle e-Okul sistemine giriş yapabilir, karne notunuzu öğrenebilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan ve kimi zaman yüz yüze eğitimle sürdürülen 2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz Cuma sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık tarafından okullarda bugüne özel bir karne etkinliği yapılmadı ancak talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 21 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.

Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.