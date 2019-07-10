Eğitim hayatına yeni başlayacak ve ortaokula geçecek öğrencilerin velileri çocuklarının hangi okula gideceği konusunda araştırmalar yapmaya başladılar. İlkokula başlama yaşı da veliler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte "çocuğum hangi okula gidecek? ve ilkokula başlama yaşı sorularının cevapları...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Veliler çocuklarının gidecekleri okulu önceki yıllarda da olduğu gibi MEB'in e-Okul sistemi üzerinden çocuklarının T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebilecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Kayıtlar E-Okul üzerinden e-kayıt sistemiyle alınacak. Fakat bakanlık tarafından kayıtlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı...

E OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E okul kayıt sorgulama işlemi için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine girerek TC kimlik numarası ile öğrenebileceksiniz.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLARAK DÜZENLENDİ

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı...

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,

2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.

İLKOKULA KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-69 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları

velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Bu öğrencilerden velisi üç ay içinde girişimde bulunmadığı veya bu işleri yapmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Mecburi ilköğretim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış okuma yazma bilmeyen çocukların kayıtları birinci sınıfa yapılır.