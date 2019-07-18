Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim döneminde anaokuluna, ilkokul 1. sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin hangi okula kayıt yaptırması gerektiği ile ilgili e-okul sistemi üzerinden bir duyuru yayınladı. Bu duyuru sonrası veliler "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte "e-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?" "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorularının yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

MEB tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre hangi okula kayıt yaptırmaları gerektiği belirlendi ve e-okul sisteminde duyuru yayımlandı.

Çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilmek için e-okul sistemindeki "e-kayıt işlemleri" başlıklı duyuruya tıklayın. Açılan sayfaya öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini yazıp ardından sisteme giriş yaparak öğrencinizin hangi okula gideceğini öğrenebilirsiniz.

E-OKUL KAYIT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

KİMLER İLKOKULA KAYIT YAPTIRACAK?

2014 doğumlulardan 66-68 aylık arasında olanları dilekçe vererek ana sınıfına zorunlu,

2013 doğumlulardan 69-71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu (Ancak rapor ile 1 yıl ertelenebilir.)

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü olanlar ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecekler.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim kurumlarında eğitimine başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.