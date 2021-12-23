E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından kullanılan e-Okul sisteminde bir öğrencinin okuldaki başarı ve devam durumuna ilişkin her bilgiye erişilebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veliler de öğrencilerin okuldaki durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

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E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.