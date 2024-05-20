e-ticarette 2 kat büyüme hedefiyle 1 milyar TL'lik yatırım

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, güçlü finansallara sahip çoklu kanallı bir perakendeciye dönüşmek amacıyla başlattığı programda, 2023 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla dijital altyapı ve çözümlere odaklandı. Şirket, ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ programı kapsamında dijital ve deneyim odaklı mağazacılık, pazaryeri, kanallar arası geçişkenlik, tedarik zinciri ve yapay zeka konularında gerçekleştirdiği yeniliklerini artırarak sürdüreceğini açıkladı.

Teknosa’nın 2023 finansal sonuçlarının açıklandığı ve 2024 hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla istikrarlı bir biçimde büyüdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“2023 yılında ciromuzu enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlara göre 47,3 milyar TL’ye, net kârımızı ise 748 milyon TL’ye çıkardık. E-ticaret brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 oranında artırarak, yaklaşık 10,1 milyar TL’ye taşıdık. 2019 yılından bu yana uyguladığımız dönüşüm programımızın başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. ‘Finansal ve Operasyonel’, ‘Servis ve Özel Marka’, ‘Dijital Kanallarda Pazaryeri’ ve 2023 yılı

üçüncü çeyrekte başlattığımız ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ başlığında uçtan uca yeniliklere imza atıyoruz. Dönüşüm programını uyguladığımız 4,5 yıl içinde her alanda performansımızı artırdık. Web sitemizdeki trafik 2 kat arttı. Müşteri sayımızda yaklaşık %45 artış oldu. Periyodik olarak yapılan değerlendirme ve ölçümlerde NPS yani Tavsiye Edilme Skorumuz 30 puan arttı. Pazaryeri dahil e-ticaret payımız 2,3 kat artış gösterdi. Pazar payımızda 1,5 puan artış oldu. Bu yıl da dijital altyapı ve çözümlere odaklanarak, şirketimizi güçlü fiziksel varlığa sahip dijital tüketici elektroniği platformuna dönüştürmeye devam ediyoruz.”