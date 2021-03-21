Genel

Yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan e-ticaret platformu Needion.com yıl sonunda 50 milyon TL ciro hedefliyor. Elektronikten mücevher ve saate, giyimden kişisel bakım ürünlerine kadar 45 bine yakın ürün satışı yapılan sitede pandemi döneminde en çok cep telefonu satıldı.

Pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini söyleyen Needion.com Kurucusu Baran Saldanlı "İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek, Ege şivesini de yansıtan bir isim olan Needion.com'u tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla 3 yıl boyunca geliştirdik. Merkezimiz İzmir'de bulunuyor, toplamda 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şu anda sitemizde 45 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Birkaç ay içinde farklı sistemlerle de entegre olarak bu rakamı birkaç yüz bine taşımak için düğmeye bastık. Ayensoft firmasıyla çalışmalara başladık; kısa süre içinde Entegra firmasına da sitemizi entegre edeceğiz" diye konuştu.

KULLANICI SAYISI YÜZDE 658 ARTTI

Pandemi süresince Needion.com e-ticaret platformundan en fazla elektronik kategorisinde, cep telefonu grubunda satış yapıldığını belirten Saldanlı "Sitenin popülasyonuna bakıldığında; satın alımları hem cirosal hem adetsel incelediğimizde 25-34 yaş arası erkek üyelerimizin daha yoğunluklu alışveriş yaptığını gördük. Pandemi'nin başladığı süreç ile geçtiğimiz Ocak ayını karşılaştırdığımızda Needion.com sitesinde yeni kullanıcı sayısı yüzde 658,1 arttı. Bu yılı 50 milyon TL'lik ciro ile kapatmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerine iyzico ödeme kuruluşu garantörlüğündeki güvenli ödeme sistemiyle ürün gönderebiliyoruz" açıklaması yaptı.

TÜM HİZMETLER TEK PLATFORMDA

Needion'u gelişime açık, online bir sosyal platform olarak kurguladıklarını ve bazı önemli farklı hizmetleri de sunacaklarını kaydeden Baran Saldanlı şu bilgileri verdi: "Sitemizin yazılım altyapısı, farklı modülleri de entegre edecek şekilde hazırlandı. Yurtdışından örnek vermek gerekirse, Çin'de kullanılan We Chat programından mesajlaşabiliyor, taksi çağırabiliyor, rezervasyon yapabiliyor hatta hesap ödeyebiliyorsunuz. Bunun bir benzerini farklı özellikler de ekleyerek Needion uygulamasıyla ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Belli bir süreç içinde uygulamayı güncelleyerek, alışveriş özelliğinin yanında yemek siparişi, market siparişi, uçak, otobüs bileti ve otel rezervasyonu yapabileceğiniz, ev araba ilanlarını da sergileyebileceğiniz bir sosyal platforma dönüştüreceğiz. Needion da kullanıcılar interaktif bir şekilde birbirleriyle konuşabiliyor, takipleşebiliyor. Ürünler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. Bu platformu klasik bir alışveriş sitesi olarak kurgulamadık. Benzerlerinden farklı olarak kullanıcı yorumlarının yanısıra uzman görüşlerini de içeren bir içeriğe de sahip. Needion'u kullanıcıların sosyal bir deneyim yaşayabileceği bir hale getirmek istiyoruz. Needion uygulamasını Android ve IOS mobil cihazlarda kullanım için de indirilebiliyorsunuz."

3 BOYUTLU ÜRÜN İNCELEME

Baran Saldanlı, özellikle mobil cihazlar ve akıllı telefonlar konusunda bir uzmanlaşma yolunda ilerlediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi bünyemizde hizmet veren uzmanlar, her ürüne özel olarak objektif bir gözle bir inceleme yazısı yazıyor. Bu incelemeler video olarak YouTube kanalımızdan da yayınlanıyor. Kullanıcılar da bu değerlendirmelerin ışığında kendilerine en uygun ürünü seçerek satın alma imkanına kavuşuyor. Bir diğer farklılık ise, insanların ürünleri satın almadan önce, ayrıntılı incelemeyi sevdiklerini fark ettik. Bu nedenle ürünleri sanki elinizde inceliyormuş hissiyatını verebilmek için 3 boyutlu görüntüleme seçeneğini de getirdik. Böylelikle insanlar daha detaylı şekilde ürünlerin ebatları ve inceliklerini görebiliyor. İki farklı cihazı aynı anda da karşılaştırabiliyor" diye konuştu.