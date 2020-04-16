E vitamini hangi besinlerde var?

Günlük alınması gereken E vitamini; 0-6 aylık bebeklerde 4 mg, 7-12 aylık bebeklerde 5 mg, 1-3 yaş arası çocuklarda 6 mg, 4-8 yaş arası çocuklarda 7 mg, 9-13 yaş arası çocuklarda 11 mg. 14 yaşından büyükler içinse günlük E vitamini 15 mg’dır. Emziren anneler için günlük 19 mg’a kadar çıkmaktadır.

E vitamini içeren gıdalar:

Bazı E vitamini içeren gıdalarda yağ ve kalori oranı yüksek olduğu için kolesterolü yüksek olanlarda dozun az tutulması ya da dikkatli alınması gereklidir.

Buğday tohumu yağı, Badem Ay çekirdeği, Ayçiçek yağı, Aspir yağı, Fıstık ezmesiFındık, Fıstık, Mısır yağı, Soya yağı, Kivi, Mango, Kanola yağı, Keten tohumu yağı, Soya yağı Domates, Kekik, Kuru kayısı, Acı biber tozu,Yeşil zeytin Paprika, Ispanak, Brokoli, Şam fıstığı, Kuşkonmaz.

E vitaminin Alınması Gereken Hastalıklar;

E vitamini gıdalar yoluyla alındığı zaman yan etki oluşturmaz ancak takviye olarak fazla miktarda almak, regl döneminde daha fazla kanamalara neden olabilir. Bazı durumlarda kan pıhtılaşması geç olabilir.

E vitamini; kalp rahatsızlıklarında, damar sertliğinde ve oluşan tıkanmalarda yaşanan ağrılarda, felç riskini azaltmada,yüksek tansiyonun düşürülmesinde, şeker hastalığının sürecinde,akciğer ve ağız kanserinde,prostat ve pankreas kanserinde önlemeye ve belirtilerinin azalmasına etki etmektedir.

Ayrıca E vitamini; Alzhemier, bunama ve hafıza zayıflıklarında, huzursuz bacak sendromu ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlara takviye olarak alınması etkileşime fayda sağlayacaktır.

Diyaliz ve radyasyon alınan durumlarda oluşan etkilerin hafiflemesi için E vitamini takviyesi alınmalıdır.

E vitaminin önemi katarakt, astım, güneş yanığı tedavisi, kısırlık, iktidarsızlık, cilt hastalıkları peptik ülser kronik yorgunluk, solunum yolu enfeksiyonları, alerji tedavisindedaha çok hissedilebilir ve bu hastalıkların tedavisinde kullanımı şart olabilir.

E vitaminin Etkili Olduğu Hastalıklar;

Mesane kanseri hastalığında,

Alzhemier hastalığında,

Sancılı adet dönemlerinde,

Karaciğer hastalıkları

İnme, Makula dejenerasyonu durumunda,

Romatoit artrit hastalığında,

Adet öncesi yaşanan sendromda,

Kemoterapi uygulamasından sonra,

Parkinson hastalığı sürecinde,

Üveit halinde,

Gebelikte yüksek tansiyon oluşmasında,

Diskinezi

Fiziksel performans sonrasında,

Yaşlılarda enerji eksikliğini giderme,

Dispraksi

Çocuklarda böbrek sorunları yaşanmasında,

Göz ameliyatı sonrası sonrası,

Prematüre bebeklerde beyin ve kalp kanama riski olması halinde,

Radyasyonun neden olduğu fibrozis giderilmesinde

Sağlıklı ve hastalıklardan korunmak için her şeyden önce vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineral içerikli gıdaların tüketilmesi gerekmektedir.