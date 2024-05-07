ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS sınav maratonu sürüyor. Bu kapsamda altıncısı yapılacak İngilize sınavı için geri sayım başladı. 80 soruluk sınav için adaylara toplamda 180 dakika süre verilecek. Sınava gireceklerin ÖSYM üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, e-YDS 2024/6 İngilizce sınavı hakkında tüm detaylar...