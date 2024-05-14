ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla işliyor. Adaylar e-YDS sınav maratonundan geçerken sıra 8. e-YDS sınavı olan Arapça Rusça'ya geldi. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor ve sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...