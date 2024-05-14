e-YDS sınav maratonu sürüyor! e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman?
ÖSYM 2024 takviminde sıra e-YDS 8 Arapça-Rusça sınavına geldi. Sınava girecek adaylar için tüm tarihler netleşti. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor ve sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...
ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla işliyor. Adaylar e-YDS sınav maratonundan geçerken sıra 8. e-YDS sınavı olan Arapça Rusça'ya geldi. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor ve sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı 1 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sınav için başvurular 14 Mayıs 2024 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURU EKRANI
ÖSYM henüz sınavın başvuru ekranını açmadı. Açıldığı zaman aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınav sonuçları, sınavın olduğu aynı gün yani 1 Haziran 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.