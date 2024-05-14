TÜBİTAK 266 personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı kadro dağılımı ve başvur tarihi
TÜBİTAK, farklı pozisyonlar olmak üzere toplamda 266 kişiyi işe alacak. Ankara ve Gebze'de görevlendirilecek adayların, 'https://kariyer.tubitak.gov.tr' web sitesinden belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, TÜBİTAK 266 personel alımı kadro dağılımı, görev yerleri, görev tanımları ve başvuru tarihleri...
Kamu iş ilanlarına bir yenisi daha eklendi ve TÜBİTAK farklı kadro ve pozisyonlarda olmak üzere toplamda 266 kişiyi işe alacağını duyurdu. İşte, 2024 TÜBİTAK 266 personel alımı kadro dağılımı, görev yerleri, görev tanımları ve başvuru tarihleri...
TÜBİTAK 266 PERSONEL ALIMI YAPIYOR
TÜBİTAL, farklı pozisyon ve şehirlerde olmak üzere toplamda 266 kişilik iş ilanı verdi. Aranan pozisyon ve kişi sayıları şöyle;
TÜBİTAK, Gebze'de görevlendirimek üzere 50, Ankara'da görevlendirilmek üzere ise 35 kişilik 'Uzman araştırmacı ve üzeri' pozisyonu için iş ilanı verdi.
'Araştırmacı' pozisyonu içinse Ankara'ya 45, Gebze'ye 100 kişi alınacak.
'Uzman yardımcısı' pozisyonuna ise Gebze'de görev yapmak üzere 6 kişi istihdam edilecek.
'Diğer Teknisyen ve teknikerler' bölümü için 3 kişi, 'Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzmanı ve Üzeri' için ise 27 kişi Ankara'da işe alınacak.
TÜBİTAK 266 PERSONEL ALIMI İŞ TANIMI VE KADRO DAĞILIMI
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde yürütülen projelerde görev almak üzere; Yazılım geliştirme projelerinin; kodlama faaliyetlerinde görev almak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli Yazılım Mühendisi,
Analog, dijital veya mixed-signal devrelerin; şema ve baskı devre tasarımını gerçekleştirecek, gerekli olan analiz, simülasyon ve hesaplamalarını yapacak, ortaya çıkacak ürünün fonksiyonel ve performans testlerini yaparak gerekli ürün dokümantasyonunu hazırlayacak tecrübeli Ar-Ge Donanım-Tasarım Mühendisi,
Kriptoloji, Havacılık ve savunma alanındaki projelerde çeşitli algoritmaların tasarım, geliştirme ve test faaliyetlerinde görevlendirilecek tecrübeli AR-GE personeli Algoritma Geliştirme Mühendisi,
Proje yönetim faaliyetleri kapsamında takvim ve bütçe gerekleri ile proje yönetim planına uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak, proje ilerlemesi ve kilometre taşları, isterleri, konfigürasyon ve kalite faaliyetleri, riskleri, eğitim faaliyetleri, metrikleri, işlem maddeleri, başarılı uygulamalar ve alınan dersleri yönetecek ve projeyi düzenli aralıklarla gözden geçirecek, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli proje kaynaklarını ve rollerini belirleyecek Tecrübeli AR-GE personeli Proje Yöneticisi,
Ankara'da görevlendirilmek üzere; Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzmanı ve Üzeri ile Diğer Tekniker ve Teknisyen istihdam edilecektir.
TÜBİTAK 266 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Uzman araştırmacı ve üzeri, Araştırmacı ve Uzman Yardımcısı pozisyonları için başvuru tarihi 13 Mayıs 2024 ile 21 Mayıs tarihleri arasında,
Diğer Teknisyen ve Teknikerler için başvuru tarihi 14 Mayıs 2024 ile 20 Mayıs tarihleri arasında,
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzmanı ve Üzeri için ise 14 Mayıs 2024 ile 23 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak.
İlana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekiyor. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecek.