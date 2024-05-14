Proje yönetim faaliyetleri kapsamında takvim ve bütçe gerekleri ile proje yönetim planına uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak, proje ilerlemesi ve kilometre taşları, isterleri, konfigürasyon ve kalite faaliyetleri, riskleri, eğitim faaliyetleri, metrikleri, işlem maddeleri, başarılı uygulamalar ve alınan dersleri yönetecek ve projeyi düzenli aralıklarla gözden geçirecek, proje hedeflerine ulaşmak için gerekli proje kaynaklarını ve rollerini belirleyecek Tecrübeli AR-GE personeli Proje Yöneticisi,

Ankara'da görevlendirilmek üzere; Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzmanı ve Üzeri ile Diğer Tekniker ve Teknisyen istihdam edilecektir.