YDS ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından düzenlenen e yds sonrasında "e-YDS ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte, e-YDS sonuç tarihi ile ilgili merak edilen detaylar...

e-YDS NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/1 İngilizce) *** 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 2-18 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 27 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/2 Farsça) ***** 24 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 24 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca) ***** 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-14 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/4 İngilizce) *** 8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 31 Mart-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca) ***** 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 26 Şubat-29 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 9 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/6 İngilizce) *** 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 28 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçar 29 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca) *** 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 30 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/8 İngilizce) *** 19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Mayıs-10 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 19 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/9 İngilizce) *** 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 15 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 10 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça) *** 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 16 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 11 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/11 İngilizce) *** 21 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 21 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/12 İngilizce) *** 25 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 25 Ağustos-16 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 25 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/13 İngilizce) *** 13 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Eylül-4 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 13 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2021/14 İngilizce) *** 11 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 17 Kasım-2 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak olup sonuçlar 11 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.