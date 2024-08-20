Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül'de yapılacak. Takvimde e-YDS/10 sınavı başvuru tarihleri bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, e-YDS/10 sınavı başvuruları 20 Ağustos Salı günü itibarıyla başlıyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) olarak yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/10 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuruları 20-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı…

        2

        E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre e-YDS/10 sınavı başvuruları 20 Ağustos Salı günü itibarıyla başladı ve 28 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

        3

        E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        e-YDS/10 sınavı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilecek.

        Başvuru tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir.

        Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

        E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce), 7 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. e-YDS 2024/10 İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Trump seçilirse Elon Musk'ı bakan atayacak
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Ali Koç’a Göztepe’den bir geçmiş olsun telefonu neden gitmiyor?
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Anaokulu ve bakıcı fiyatları 1 yılda yüzde 150 arttı
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        Sıcak ve kurak! Meteoroloji'den açıklama
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        İngiltere’de son protestolarla dolan cezaevleri için acil durum planı devreye girdi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Sendikalardan 2025 provası
        Sendikalardan 2025 provası
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Çankırı'da orman yangını! Müdahale sürüyor
        Çankırı'da orman yangını! Müdahale sürüyor
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap