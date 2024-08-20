e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı: Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) olarak yapılıyor. Merakla beklenen e-YDS/10 sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuruları 20-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS İngilizce sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS ile e-YDS/10 sınavı başvuru ekranı…