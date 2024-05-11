ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavları sona erdi. e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav için geri tamamlandı. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı ve sonuç açıklanma tarihi...