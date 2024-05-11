e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav sonuçları açıklandı mı?
YÖKDİL maratonu devam ediyor. 18 Nisan ile 2 Mayıs arasında başvuruların tamamlandığı e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı için geri sayım tamamlandı. Bugün yapılan sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı sonuç açıklanma tarihi...
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavları sona erdi. e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav için geri tamamlandı. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı ve sonuç açıklanma tarihi...
e-YÖKDİL 2024/1 İNGİLİZCE SOSYAL BİLİMLER SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Elektronik ortamda yapılan bir sınav olan YÖKDİL 1 sonuçları aynı gün yani 11 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilmesi bekleniyor.
e-YÖKDİL 2024/1 İNGİLİZCE SOSYAL BİLİMLER SINAVI NE ZAMAN?
Sınav 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 13.45'te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır.