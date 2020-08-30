EBA TV canlı yayını uzaktan eğitim sürecinin en önemli deneyimlerinden birisi olarak öne çıkıyor. EBA TV ile öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden uzaktan olarak devam ediyor. TRT EBA TV'yi televizyondan ya da internetten online olarak izlemek mümkün. 2020 - 2021 eğitim yılı için yarın EBA TV üzerinden uzaktan eğitim dersleri başlayacak. Öğrenci ve veliler, EBA TV canlı ders programını ve TRT EBA TV frekans bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

TRT EBA TV CANLI DERS PROGRAMI (31 Ağustos - 18 Eylül)

MEB yeni dönem uzaktan eğitim dersleri için ders programını paylaştı. MEB'in resmi sosyal meday hesabından yapılan paylaşımda ders programının 31 Ağustos ve 18 Eylül tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

EBA TV CANLI DERS

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayın linkine tıkladıktan sonra sınıflarını seçerek dersleri izleyebilir.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal