EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA şifresi nasıl alınır? soruları, uzaktan eğitimi süren öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar sürecek olan uzaktan eğitime katılan öğrenciler için bir diğer seçenek de TRT üzerinden EBA TV'yi izlemek. eba.gov.tr üzerinden EBA'ya giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor

EBA GİRİŞİ VE EBA ŞİFRE OLUŞTURMA

Öncelikle öğrenciler, EBA sistemine girmek için şifre oluşturmalıdır ve iki şekilde şifre oluşturma olanakları bulunmaktadır.

1 - İlk olarak internet üzerinden eba.gov.tr ’ye girildikten sonra, önce ‘öğrenci’ butonuna sonra ‘EBA Hesabı Oluştur’ butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan ve ihtiyaç duyulmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası veya TC. Kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapılacak işlem sırası şu şekildedir.

EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip ‘Giriş’ butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

Kendine ya da veline ait e-Posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ardından ‘Şifre Oluştur’ butonuna bas.

Sonrasında girmiş olduğun e- posta adresi ya da cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna bas.

Adımlar, eksiksiz olarak tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinin ardından ‘Gönder’ butonuna basıldığında ‘Ana Sayfaya ulaşılıyor.

EBA Giriş sayfası için tıklayın

2 - Bir diğerinde ise, işlem basamakları sırayla şöyle

EBA giriş ekranında TC kimlik numaranı ve velin ya da öğretmenin aracılığı ile edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir

Güvenlik kodunu gir ve ‘Gönder’ butonuna tıkla.

'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden size uygun olan herhangi birini seç ve ardından istenen bilgileri gir.

Aktivasyon adımını sırası ile geçtikten sonra karşına çıkacak ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet' e bas. Bu adımları eksiksiz olarak tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda TC kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlediğiniz yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında direkt olarak ‘Ana Sayfa’ya ulaşılıyor.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ

Eğitim Bilişim Ağı olan EBA' ya öğretmenlerin girişi öncelikle kişisel MEBBİS şifreleri ya da e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile rahatlıkla girebilecektir.

Ayrıca MEBBİS şifreleri haricinde Milli Eğitim Bakanlığına ait internet sitesinden, öğretmenlere çok daha detaylı olarak özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı ve bu simülasyonlar yardımı ile öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan kolaylıkla ulaşabileceklerdir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPACAK?

Öğretmenler öncelikle okul idaresinden e-Okul kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir.

EBA'da sağ üst köşede "Giriş" seçeneğine tıklanacak.

Ardından karşınıza gelen seçeneklerden "MEBBİS Bilgileri İle Giriş" seçeneği tıklanacaktır.

Güvenlik Kodu ve TC kimlik Numarası girilecektir.

Ayrıca Mebbis Şifresi yerine idareden alınan E-Okul şifresi girilecektir.

Giriş Yap butonuna tıklayıp giriş yapılacak. Ayrıca MEB EBA'ya e-Devlet Giriş butonu da ekledi.

EBA VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine veli olarak giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır. Siteye girdiğinizde öncelikle üstteki menüden “Veli Girişi” ni seçmelisiniz. Bu işlemden sonra sistem sizi otomatik olarak e-devlet sistemine yönlendirecek. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yaptığınız zaman karşınıza EBA Veli Sistemi ana ekranı çıkacaktır. Henüz e-devlet şifresi olmayan velilerin ise, PTT şubelerinden bu şifreyi edinmeleri gerekmektedir. Eğer, birden fazla öğrencinin velisi iseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' butonuna basarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun göreceği etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunların haricinde ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna bastığınızda öğrencinin aldığı tüm dersler karşınıza çıkacaktır. Burada öğrenmek istediğiniz dersi seçip konu detayına tıkladığınızda, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebileceksiniz. Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacaktır. Sayfada bulunan konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkilidir. O derse ait ödevi var ise bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını rahatlıkla görebilirsiniz.