Bütün dünyayı kasıp kavuran ve pandemi haline gelen Corona virüsü Ülkemize de sıçraması sebebi ile salgının yayılmasını hafifletmek ve çocuklarımızın bu virüse yakalanmamaları adına Bilim Kurulumuzun talimatı ile Milli Eğitim Bakanlığımızca EBA sistemi ile eğitime başlandı. Eğitim Bilişim Ağı olarak bilinen bu sistem TRT kanalı ve internet aracılığı ile 23 Mart 2020 tarihi itibari ile başlanmış ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar da devam edeceği belirtilmiştir. Bu durumda başta öğrenciler olmak üzere velilerin ve hatta öğretmenlerin de EBA sistem ile ilgili merak ettiği birçok soruları bulunmaktadır. Bizlerde EBA sistemi ile ilgili merak edilen bütün sorularınızı detayları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Farklı Sınıflarda Okuyan İki Çocuğum Ama Sadece Bir Tane Televizyonum Var. Çakışan Yayınlar Olduğunda Ne Yapacağım?

Müfredata uygun olan ders yayınları TRT ve internet üzerinden ilgili kanalda 1 veya 2 kere tekrar edecektir. Derslerle ilgili tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Ayrıca bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini rahatlıkla planlayabilirsiniz.

Ayrıca internet aracılığı ile de eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına rahatlıkla ulaşılabilecektir.

TV Yayınlarında Çocuğumun Henüz Hiç Öğrenmediği Bir Konunun Anlatımı Olursa Ya Da Çocuğumun Kendi Okulunda Anlatılan Konu İle Arada Kopukluk Oluşursa Ne Yapabilirim?

Bu anlamda konu eksiği olan öğrenciler internetten eba.gov.tr linki üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait olan içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilme imkanına sahiptir.

Bunun yanı sıra öğretmenleriniz tarafından EBA üzerinden gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması kolaylıkla sağlanabilecektir. Ayrıca bunların dışında zorunlu tatil bittikten sonra tüm sınıflarda telafi eğitimi de yapılacak ve eksiklikler tamamlanacaktır.

Öğretmenler Okula Gelip Mi Online Dersleri Anlatacak?

Öğretmenler 30 Nisan tarihine kadar okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolar aracılığı ile EBA TV kanalları ve internet üzerinden yayın yapacaktır.

Dersleri Hangi Öğretmenler Anlatıyor?

EBA TV kanallarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce seçtiği ve alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyorlar. Derslerle ilgili bu çekimler daha öncesinden gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin istediği her konuyu Türkiye'nin en uzman öğretmenleri aracılığı ile gerçekleştirilen video kütüphanesine bakarak öğrenme imkânı da bulunmaktadır. Derslerle ilgili video kütüphanesi de oluşturuldu.

Uzaktan Eğitim Daha Önce Denendi Mi?

Daha öncesinde Elazığ'da yaşanan deprem sonrası okulların tatil olmasıyla birlikte o şehirdeki öğrencilerin eğitimi EBA üzerinden devam etti. Öğrenciler dersleri düzenli takip ve konu tekrarları yaparak gelecek konulara hazırlık yaptılar. Bunun dışında benzeri bir durum da daha önce Suriye sınırında eğitime ara vermek zorunda kalınan okullarda da yaşanmıştı. Bu öğrencilerde eğitimi EBA üzerinden almışlardı.

EBA'ya Her Platformdan Erişim Var Mı? Yani EBA'nın Mobil Uygulaması Var Mı?

Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonundan bu sisteme ulaşmak elbette ki mümkündür. Ayrıca EBA'nın hem iOS hem de Android sistemi için mobil uygulamaları bulunmaktadır.

İnterneti Olmayan EBA'ya Nasıl Ulaşacak?

Bu durumda olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB'lık ücretsiz internet erişimi sağladı. Uzaktan verilen bu eğitim içerikleri internet üzerinden eba.gov.tr'den görülebilir. Ayrıca bunların yanı sıra 444 0 632 numaralı telefondan da 24 saat boyunca ulaşıp bu konularla ilgili her türlü soru sorulabilir.

Evinde Tablet, Bilgisayar Ve Telefonu Olmayan Uzaktan Eğitimden Yararlanamayacak Mı?

Elbette ki hayır çünkü bütün öğrencilerin derslere erişimi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca Türksat ve TRT'den almış olduğu frekans ve kanallar aracılığı ile EBA'daki içeriği bu TV kanallarına aktaracak ve bu vesile ile öğrencilerin buradan da uzaktan eğitim alma imkânı olacaktır.

EBA'da Tüm Müfredat İçeriği Var Mı?

Müfredat içeriğinde ki tüm sınıflara ait sene sonuna kadar bulunan bütün içerik EBA'da yer almaktadır. Okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar olan 1600'den fazla ders ve 20 binin üzerinde etkileşimli içerikler bulunmaktadır. Ayrıca bu sistemde bütün öğrenciler için kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz bulunmaktadır. Bunların dışında öğrenciler yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA TV sistemindeki takvimlerinden görebiliyor ve arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı da kurabiliyor.

Öğrenciler Öğretmenleriyle Bu Platform Üzerinden İletişim Kurabilecekler Mi?

Öğretmen, EBA üzerinde sınıfa ya da herhangi bir öğrenciye çalışma gönderebiliyor, paylaşımlar yapabiliyor ayrıca bir tartışma açabiliyor. Bu sistem aracılığı ile öğrenciler, evlerinde de sosyal ağ üzerinden birlikte çalışmaya devam edebiliyor. Bu sistemin ayrıca gerektiği durumda canlı sanal sınıf oluşturma özelliği de bulunmaktadır.

Kimler EBA'ya Girebiliyor?

EBA sistemine öğrenci, öğretmen ve veliler de girebiliyor. Yalnız, e-okulda veli olarak tanımlananlar bu platformdan yararlanabiliyor bu sebeple öncelikle velilerin e- okul hesaplarının bulunması gerekmektedir.

2020 Yılı İçin Sınava Giren Ortaokul Ve Lise Son Sınıflar İçin Özel Çalışma Var Mı?

Bu yıl sınava girecek olan bu sınıflar için örnek sorular yer alıyor. Özellikle 11’inci ve 12'nci sınıflara yeni nesil güncel sorular ve onlarca kaynak kitaplarda hazırlandı. Ayrıca sistem içerisindeki EBA Akademik Destek bölümünde öğrencinin tercih listesi ve bununla birlikte seviyesine göre hangi konuyu ne kadar çalışması gerektiğini planlayan özel bir çalışma programı da bulunmaktadır.

Örnek Sorular Yer Alıyor Mu?

Eğitim Bilişim Ağı aracılığı ile gerçekleştirilen sistem üzerinden öğrenciler kendilerini, hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş bir yol haritası oluşturabiliyor ayrıca bu yol haritasını destekleyecek detaylı konu anlatım videoları, örnek soru ve çözüm videoları, testler, önceki yıllara ait üniversite sınav soruları ve hatta çözümleri de bulunmaktadır.

Veliler Çocuklarını Nasıl Takip Edecek?

Veliler de öğrencilerinin sınav sonuçlarını ve çalışmalarını ve derslerdeki performansını, sistem tarafından yapılan analizler sonucunda oluşan raporları görebiliyor.