Ebebek temettü ödeme tarihi ve tutarı 2025: EBEBK Ebebek temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2024 yılı kârından yatırımcılarına iki taksit halinde temettü dağıtacağını duyurmuştu. Ödemenin ilk taksidi 15 Ekim 2025 tarihinde yapıldı. Şimdi tüm gözler ikinci taksite çevrildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile 2. taksidin yatırılacağı tarih ve hisse başı ödenecek tutar belli oldu. Buna göre, Ebebek temettü ödemesi aralık ayı içinde yapılacak. Peki, Ebebek temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer, ne kadar ödenecek? İşte, 2025 EBEBK Ebebek temettü ödeme tarihi ve tutarı hakkında detaylar...
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile geçen yılın kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurmuştu. Açıklamada hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi bilgilerine yer verilmişti. Ödemelerin ilk taksidi Ekim ayında yapılırken, ikinci taksidi Aralık ayında yatırılacak. Bu sebeple EBEBK hissesi sahipleri ‘’Ebebek temettü ödemesi ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 EBEBK Ebebek temettü ödeme tarihi ve tutarı...
EBEBEK TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) yatırımcıları 2025 yılındaki ikinci temettü ödemelerini almaya hazırlanıyor.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve tutarı belli olmuştu.
Buna göre, Ebebek’in nakit kâr payı dağıtımının ikinci taksidi 15 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.
EBEBEK HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Ebebek, hisse başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL nakit temettü dağıtacak.
EBEBEK (EBEBK) TEMETTÜ HANGİ GÜN HESABA GEÇER?
Ödemeler, Borsa İstanbul'daki T+2 kuralı nedeniyle 17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla hesaplara geçecek.
Temettüden faydalanmak için hak kullanım tarihinden (ex-dividend date) önce Ebebek hissesine sahip olmanız gerekir.
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.