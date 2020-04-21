Ebegümeçli İmam Bayıldı (4 Kişilik)

Malzemeler

2 paket mini patlıcan

7 diş sarımsak

1 adet soğan

1 adet domates

2 bağ ebegümeci

Zeytinyağı

Tuz

Şeker

Defne yaprağı

1-2 dal kekik

1-2 dal biberiye

Hazırlanışı

Mini patlıcanları ocakta közleyin.

İç harcı için; Soğan, domates ve sarımsakları ufak ufak doğrayın ve zeytinyağı ile soteleyin. Sotelediğiniz karışıma ayıklanmış ve doğranmış ebegümeçlerini de ilave edin ve sotelemeye 5 dakika daha devam edin. Son olarak kekik ve biberiyeleri de ekleyin.

Közlenen mini patlıcanların içini hazırladığınız iç harçla doldurun. Sunum esnasında isteğe göre domates sosla servis edebilirsiniz.