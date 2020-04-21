Ebegümeçli İmam Bayıldı (4 Kişilik)
Malzemeler
2 paket mini patlıcan
7 diş sarımsak
1 adet soğan
1 adet domates
2 bağ ebegümeci
Zeytinyağı
Tuz
Şeker
Defne yaprağı
1-2 dal kekik
1-2 dal biberiye
Hazırlanışı
Mini patlıcanları ocakta közleyin.
İç harcı için; Soğan, domates ve sarımsakları ufak ufak doğrayın ve zeytinyağı ile soteleyin. Sotelediğiniz karışıma ayıklanmış ve doğranmış ebegümeçlerini de ilave edin ve sotelemeye 5 dakika daha devam edin. Son olarak kekik ve biberiyeleri de ekleyin.
Közlenen mini patlıcanların içini hazırladığınız iç harçla doldurun. Sunum esnasında isteğe göre domates sosla servis edebilirsiniz.
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