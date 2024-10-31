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        Eber Gölü'nde dumanlar yükseldi!

        Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı. Bölgede alevler zaman zaman metrelerce yükseğe çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:58
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        Eber Gölü'nde dumanlar yükseldi!
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        Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü’nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmındaki sazlık alanda yangın çıktı.

        İHA'nın haberine göre rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor.

        VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

        Edinilen bilgiye göre, Eber Gölü’nün Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan kısmında sazlık alanda gece geç saatlerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

        KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

        Gölün kuruyan kısımlarındaki sazlıklarda başlayan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Endemik bitki türleri ile birlikte birçok hayvana ev sahipliği yapan gölde çıkan yangında alevlerin zaman zaman metrelerce yükseldiği gözlendi. Alevlerin arasında kalan bir kirpi ile kaplumbağanın kaçtığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Türkiye’nin en büyük göllerinden olan Eber Gölü, Afyonkarahisar ve Konya sınırları içerisinde kalıyor.

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