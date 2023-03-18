Genellikle ebeveynler çocuklarının uyumlu, rahat ve özgüvenli hissetmelerini ve hayatlarında mutlu ve başarılı olmalarını ister. Ancak tüm bunların kapısını açan en önemli anahtarın özsaygı olduğu ve birçok ebeveynin çocuklarının tüm bunlara sahip olmasını istediklerini iddia etseler de, istemeden özsaygılarını yok etmeye yol açan birçok davranışa sahip oldukları belirtiliyor.