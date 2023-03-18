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Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

Aileler kuşkusuz ki çocuklarının özgüvenli, başarılı ve mutlu olmalarını istiyor; ancak istemeden de olsa gerçekleştirdikleri bazı yanlış davranış şekilleri, başarının anahtarı olan özgüveni zedeliyor. İşte ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 5 başlık...

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  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    Genellikle ebeveynler çocuklarının uyumlu, rahat ve özgüvenli hissetmelerini ve hayatlarında mutlu ve başarılı olmalarını ister. Ancak tüm bunların kapısını açan en önemli anahtarın özsaygı olduğu ve birçok ebeveynin çocuklarının tüm bunlara sahip olmasını istediklerini iddia etseler de, istemeden özsaygılarını yok etmeye yol açan birçok davranışa sahip oldukları belirtiliyor.
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    Awareness Act'te yer alan yazıya göre, özsaygısı düşük olan çocuklar hayallerine asla ulaşamıyor ve ulaşsalar da bunu yarım yamalak yapabiliyorlar. Arkadaşlıklarında ve ilişkilerinde zorlanıyorlar ve kendi kendilerini sabote edebilecek eğilimlerle mücadele ediyorlar. 
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    Dolayısıyla çocuğunun başarılı olmasını isteyen bir ebeveynin bu davranışlardan uzak durması gerektiğini belirtiliyor.
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    1. Aşırı eleştirel olmak

    Çocuğunuzun daha iyi olmasına yardımcı olmak ile her fırsatta onu eleştirmek arasında ince bir çizgi vardır. Çocuğunuzu sorumlu tutmalısınız ancak aşırı eleştiriden uzak durmalısınız. Rehberliğe ihtiyaçları var ancak her fırsatta eleştirilmeye ihtiyaçları yok.
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    2. Sorumluluk almalarına izin vermemek

    Çocuğun özgüven geliştirmesine yardımcı olan en önemli anahtar sorumluluk sahibi olmasıdır. Ev işleri gibi sorumluluklarından kaçmalarına izin verirseniz, kendilerine güven kazanma yeteneklerini ellerinden almış olursunuz. Ev işleri ve sorumluluklar çocuğunuzun başarı ve ustalık duygusu kazanmasına yardımcı olur.
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    3. Bağırmak ve vurmak

    Çocuğa bağırıp çağırmak ve vurmak çocuğunuzun size ve kendisine karşı güven eksikliği hissetmesine neden olur.
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    4. Mükemmellik beklemek

    Çocuğu gerçekçi olmayan beklentiler ve ulaşılması imkansız standartlar içinde tutmak, onu başarısızlığa hazırlamakla eşdeğerdir. 
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    Günün sonunda, çocuk her zaman başarısız olmaya hazırlanmaktan yorulacak ve sonunda öz saygısı azalacak.
  • Ebeveynlere uyarı! Çocukların özgüvenini yıkan davranışlara dikkat!

    5. Kurban zihniyetini beslemek

    Çocuğa "Fakir olduğumuz için asla böyle bir hayatımız olmayacak" gibi sözler söylendiğinde, koşulların çocuğun kontrolü dışında olduğu inancı pekişmiş olur. Buna karşılık, çocuğun kendine acımasına ev sahipliği yapması ve bir kurban zihniyeti geliştirmesi olası olacaktır. 

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