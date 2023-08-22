Ebrar Karakurt sahadan görüntüsünü yayınladı! Milli voleybolcu alkış topladı!
Avrupa Şampiyonası'na başlayan Filenin Sultanları'nda gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından sahada çekilmiş bir görüntüsünü yayınladı.
Avrupa Şampiyonası’na fırtına gibi başlayan Filenin Sultanları ilk maçında İsveç'i mağlup ederek başlamıştı. İkinci karşılaşmaya dost ülke Azerbaycan karşına çıkan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt son pozunu sosyal medya hesabında yayınladı.
Avrupa Şampiyonası'nda forma terleten ve yoluna dolu dizgin devam eden Filenin Sultanları, Azerbaycan mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başararak 2'de 2 yaptı.
Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Ebrar Karakurt son pozunu "Devamke" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Milli sporcuya 67 binden fazla beğeni ve 570'in üzerinde yorum geldi.
Ebrar Karakurt'un son gönderisinin altına sevenlerinden: "Milli gurur","Her mevkiide harikalar yaratıyorsun", "Biz senden razıyız" gibi yorumlar geldi.
İşte Ebrar Karakurt'un son gönderisi...