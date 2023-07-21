Ebrar Karakurt'tan Sergen Yalçın'lı poz! "İki efsane bir arada"
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin şampiyonu olan A Milli Kadın Takımı'mızın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt, zaferin ardından bir paylaşım yaparak altına: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" notunu düşmüştü. Söyledikleriyle gündem olan Karakurt, son olarak Sergen Yalçın ile çekilmiş pozunu yayınladı.
Son zamanlarda magazin gündeminde Melisa Döngel ile hakkında aşk dedikoduları çıkan Sergen Yalçın, Filenin Sultanları'nın gözde ismi Ebrar Karakurt ile bir araya geldi. Karakurt, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiler ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt'un Sergen Yalçın ile olan pozu gündem oldu.
Ebrar Karakurt sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladığı Sergen Yalçın ile pozuna "Hocam olur kendisi" notunu düşüp altına ekledi: "Beşiktaşlıyız Beşiktaş..."
Ünlü voleybolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı gören sevenlerinden "İki efsane bir arada" yorumları geldi.
İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...