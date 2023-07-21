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        Haberler Magazin Ebrar Karakurt'tan Sergen Yalçın'lı poz! "İki efsane bir arada"

        Ebrar Karakurt'tan Sergen Yalçın'lı poz! "İki efsane bir arada"

        FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin şampiyonu olan A Milli Kadın Takımı'mızın gözde isimlerinden Ebrar Karakurt, zaferin ardından bir paylaşım yaparak altına: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" notunu düşmüştü. Söyledikleriyle gündem olan Karakurt, son olarak Sergen Yalçın ile çekilmiş pozunu yayınladı.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 10:07
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        Son zamanlarda magazin gündeminde Melisa Döngel ile hakkında aşk dedikoduları çıkan Sergen Yalçın, Filenin Sultanları'nın gözde ismi Ebrar Karakurt ile bir araya geldi. Karakurt, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Başarılı sporculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiler ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt'un Sergen Yalçın ile olan pozu gündem oldu.

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        Ebrar Karakurt sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yayınladığı Sergen Yalçın ile pozuna "Hocam olur kendisi" notunu düşüp altına ekledi: "Beşiktaşlıyız Beşiktaş..."

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        Ünlü voleybolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı gören sevenlerinden "İki efsane bir arada" yorumları geldi.

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        İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...

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