Ebrar Karakurt'un 10 yıl önceki hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı!

Milli takımımızın başarılı sporcularından biri olan Ebrar Karakurt, şimdilerde İtalya'da forma terletiyor. Kariyerindeki basamakları adım adım tırmanan ve başarılı noktalara taşıyan Karakurt, özel hayatıyla da dillerden düşmüyor. Yetenekli isim son olarak çocukluk fotoğrafıyla gündem oldu.