Katıldığı yarışmayla adını duyuran ve geniş bir fan kitlesine sahip olan fenomen isim Nisa Bölükbaşı, Survivor'da birlikte yarıştığı Ogeday Girişken ile aşk yaşıyordu. Çiftin ayrılması üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen, Bölükbaşı hakkında yeni bir aşka yelken açtığına dair iddialar ortaya atıldı.