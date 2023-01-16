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Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına iki sezon üst üste katılan ve son olarak boy gösterdiği Allstar formatında şampiyonluk kupasını alan Nisa Bölükbaşı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Eski yarışmacılardan Evrim Keklik'in gönderileri sonrası, Ogeday'dan ayrılan Nisa'nın aynı sezon yarıştığı başka bir isim ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    Katıldığı yarışmayla adını duyuran ve geniş bir fan kitlesine sahip olan fenomen isim Nisa Bölükbaşı, Survivor'da birlikte yarıştığı Ogeday Girişken ile aşk yaşıyordu. Çiftin ayrılması üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen, Bölükbaşı hakkında yeni bir aşka yelken açtığına dair iddialar ortaya atıldı.
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    Survivor'a katıldığı ilk sezonun sonunda yarışmacılardan Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, bu ilişkisini bitirmiş ve sebep olarak Barış Murat'ın kıskançlıklarını, kısıtlamalarını öne sürmüştü. İkili, Allstar formatında tekrar karşılaşmış fakat aralarındaki gerginlik ekranlara yansımıştı.
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    Barış Murat Yağcı ile ilişkisi biten Nisa Bölükbaşı, bir sonraki sene Ogeday Girişken ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift Allstar sezonunda birlikte yarışmış ve ekranlara sevgili olduklarına dair mesajlar vermişlerdi. İkili yarışma bittikten sonra aşklarını duyurmuştu fakat ilişkileri kısa sürdü. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken geçtiğimiz aylarda ayrıldı.
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    Nisa Bölükbaşı hakkında aynı sezon yarıştığı isimlerden biriyle sevgili olduğu iddiaları ortaya atıldı. Söylentilere göre ve çıkan görüntülere göre Batuhan Karacakaya ve Nisa bir ilişkiye başladı.
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    İkili, arkadaşlarıyla birlikte kar tatiline gitti. Survivor'daBatuhan ve Nisa ile aynı sezon yarışan Evrim Keklik, kar tatiline giden arkadaş grubunun içinde yer alıyor. 
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    Birlikte kar tatiline giden Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya'nın aşk iddialarını güçlendiren ise Evrim Keklik'in Twitter hesabından yayınladığı tweet oldu. Evrim, sabahın 8.49'unda Nisa'nın Batuhan ile konuştuğunu söyledi.
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    İşte Evrim Keklik'in attığı tweet...
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

    Batuhan Karacakaya ve Nisa Bölükbaşı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!
  • Nisa Bölükbaşı, Ogeday'ı çabuk unuttu! İddialara göre aynı sezonda yarıştığı Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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