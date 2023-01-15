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Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar yıllara meydan okuyor!

Bir döneme damga vurmuş, başrollerinde Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Onur Şan ve Pelin Sönmez gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizilerden Akasya Durağı'nda, Gülübik karakterini canlandıran oyuncu Aslı Altaylar, son haliyle "Yıllara meydan okuyor" yorumlarını aldı. Güzel oyuncunun düzgün fiziği de dikkat çekti.

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  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Çiçek Taksi, Tatlı Hayat ve Yabancı Damat gibi dizilerde rol alan Aslı Altaylar, Akasya Durağı’nda canlandırdığı Gülbin karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Hayat verdiği karakterle beğeni toplayan ünlü oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylı’nın değişimi…
  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Akasya Durağı’nda taksi şoförü Sinan’ın eşi Kuaför Gülibik’i canlandıran Aslı Altaylar; Bizim Hikaye, Arka Sokaklar ve Çocukluk adlı dizilerde de boy gösterdi.
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    İşte Aslı Altaylar'ın son hali...
  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!

    Güzel oyuncu yıllar geçmesine rağmen değişmemesiyle, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!

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  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!
  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!
  • Akasya Durağı'nın Gülbin'i yıllara meydan okuyor! Aslı Altaylar son hali Instagram'da fırtınalar estirdi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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