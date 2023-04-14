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Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümünde yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrası akıllara durgunluk veren trajik bir olay yaşandı. İtalyan ekibi Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otel odasının 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç sporcunun son mesajı ortaya çıktı.

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  • Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'in Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenip yarı finale kaldığı maçtan sonra trajik bir olay meydana geldi. İtalyan takımının genç oyuncularından Julia Ituma, kaldıkları otelin 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Sabah saat 05.30 sularında gerçekleşen olayın nedeni belirsizliğini korurken, Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun ölümünde intihar şüphesi ağır basıyor. Ituma'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan son dakika bilgileri de şüpheleri güçlendiriyor.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Maçtan sonra Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otellerine gelen 19 yaşındaki genç sporcu 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Telefonu kapattıktan sonra odanın kapısında çömelerek 1 saat boyunca oturan Ituma'nın daha sonra odaya girdiği ve bir daha çıkmadığı görüldü.

  • Edinilen bilgilere göre; Julia Ituma'nın ölümünden önce mobil uygulama üzerinden takım arkadaşı olmayan bir arkadaşı ile mesajlaştığı belirlendi. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Genç voleybolcunun arkadaşına son mesajının "Hoşçakal" olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren emniyet görevlileri, Julia Ituma'nın mesajlaştığı şahsın kim olduğunun tespitine yönelik çalışma başlattı. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Ituma'nın bazı takım arkadaşlarına bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sorduğu öğrenilirken şüpheli ölümle ilgili olarak otel çalışanlarının da ifadelerine başvuruldu.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Ayrıca Ituma'nın kaldığı odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi. Ituma'nın takım arkadaşlarının, mesajlaştığı kişiyi tanımadığı da öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar sürdürülüyor.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    ARKADAŞLARI YIKILDI

    Üsküdar'da otelin önünde cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın formasını giydiği İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara kafilesi, dün İtalya'ya gitti.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği İtalyan takımında, tüm sporcuların üzgün oldukları görüldü.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    NELER YAŞANDI?

    Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Barbaros Mahallesi Seyit Ahmet Deresi Sokak'ta kaldığı otelin 6. katından düştü.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.

  • SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Ituma'nın kaldığı odaya otel görevlisi eşliğinde giren polis ekipleri, uykuda olan takım arkadaşı Gomez'i uyandırarak durumu bildirdi.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Gomez'in, Julia Ituma ile en son saat 01.30 sıralarında konuştuğunu ve sonra uyuduğunu söylediği öğrenildi.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Julia Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ituma'nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Gelecek rapor sonucunda kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    ITUMA'NIN AİLESİ İSTANBUL'A GELDİ

    Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a geldi. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü. Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın  Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    AİLESİ VE KÖKENLERİ NİJERYALI

    Nijeryalı bir alienen çocuğu olan Ituma, 10 Ağustos 2004 tarihinde Milano'da doğdu.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Voleybola 2014 yılında başlayan Ituma, 2019 ile 2022 yılları arasında Club Italia Cral forması giydikten sonra sezon başında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Igor Gorgonzola Novara ile ilk sezonunu yaşayan 18 yaşındaki voleybolcu, 1.92 boyu ve güçlü fiziği ile geleceği en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu.
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    İtalya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Ituma, 2022 U19 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İtalyan takımının en önemli oyuncuları arasındaydı. 
  • Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'nın intiharında yeni detaylar! Son mesajı ortaya çıktı!

    Otoriteler tarafından Ituma, VakıfBank'ta foram giyen ve dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösterilen vatandaşı Paola Egonu'nun veliahtı olarak gösteriliyordu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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