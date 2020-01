Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Her yıl gerçekleşecek bir sanat platformu olarak kendini konumlayan ve bu bağlamda yıl boyu sürecek, farklı platformlarda da kendini var etmeyi hedefleyip içerik üretmeyi planlayan Samsara Multidisipliner Sanat Deneyimi'nin ilk adımı olan ve sanatçı Ebru Ceylan'a ait 'Samsara Multidisipliner Resim Sergisi', 22 Şubat 2020'den itibaren Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerle buluşacak. Samsara Projesi'nin ilk adımı olan ve toplam 20 eserin sergileneceği sanatçı Ebru Ceylan'ın 'TO BE - HOW - TO BE' sergisinde eserler plastik sanatlar, heykel ve enstalasyonlardan oluşacak.

Samsara Projesi'nin yaratıcısı olan Ebru Ceylan'ın sanatla olan yolculuğu üniversite yıllarında açmış olduğu ilk kişisel sergisiyle başladı. Üniversite eğitimi sonrasında gittiği İngiltere'de sanat ekonomisi dalında eğitimlere katılan Ceylan, 2015'da 'Konuşan Resimler' ile ilk profesyonel sergisini açtı. Türkiye'nin ilk sesli betimlemeli sergisi olan 'Konuşan Resimler Edebi – Ebedi' farklı sanatçılar tarafından tabloların hikâyelerinin seslendirmesiyle hayat buldu. Sergi, Cumhuriyet Dönemi'nin beş farklı akımından edebiyatçıların hayatlarını, kırılma noktalarını, hayallerini ve aşklarını plastik sanatlar ve edebiyatı birleştirerek tekrar gün yüzüne çıkarırken günümüz kuşağı ile buluşturdu. Yağlı boya tablo ve Ebru Ceylan tarafından yazılan hikâyelerden oluşan sergide, 52 değerli edebiyatçının hayat hikâyelerini, sanatçılarla aralarında bağ kuran birbirinden önemli isimler seslendirdi. Türkiye'de ilk defa uygulanan bu sergi, Türk Edebiyatı'nı konu alan ve edebiyatı bugünlere getirmiş isimleri farklı bir sanat disipliniyle sanatseverlerle buluşturdu. Ayrıca bu sergi serisi, Türkiye'nin çeşitli illerinde 12 yerde sanatseverler ile buluştu. Serginin hikâyelerini anlatan sesleri ise albüm oldu ve TEMA Vakfı'na bağışlandı. Büyük bir ilgi gören albüm 2 milyona yakın dinleyiciye ulaştı.

Ebru Ceylan'ın kariyeri açısından yeni ve farklı bir adım olacak olan Samsara Multidisipliner Resim Sergisi'nin ilk bölümü olan 'TO BE', sanatçının Samsara'yı oluştururken yaşadığı, çalıştığı tüm süreci anlatan fikrin çıktığı reel atölyenin alanı olacak. Serginin 'HOW' bölümü Samsara eserlerinin oluşturduğu bölüm olarak konumlanacak. Üçüncü ve son bölüm olarak konumlanan 'TO BE' ise seyircinin eserlere verdiği reaksiyonların bilimsel olarak ölçümlendiği alan olacak. Bu alanda sanatçı Emre Kula'nın müzikleri, sanatçı Ebru Ceylan'ın eserleri ThinkNeuro şirketinin de kurucusu olan Dr. Yener Girişken tarafından bilimsel ölçümlemeye tabi tutulacak ve farklı sosyoekonomik gruplardan farklı kültürdeki insanların maruz kalacağı sanatsal etkiyle beraber sonrasındaki değişimi titizlikle gözlemleyecek. Samsara, bu bağlamda sanatın matematik ile uyumunu da gösterecek ve kendisini bilimsel bir temele de dayandıracak. Bunun yanı sıra gece özelinde 'Bağımız Var' sponsorluğunda gerçekleştirilecek Konuşan Resimler 2 – Bu Toprakların Ozanları adlı sergi serisi de özel lansman olarak konumlanacak. Bu sergi serisinin aynı gün kitabı ve albümü de sanat dünyasına sunulacak.

Ebru Ceylan ve Yalkın Yel'in Reklamania çatısı altındaki proje ortaklığı ve Ekin Ses Işık Görüntü Sistemleri'nin teknik altyapı desteğiyle 22 Şubat'ta başlayacak Samsara Multidisipliner Resim Sergisi 1 Mart'a kadar Yapı Kredi Bomontiada 4. katta ziyaretçilerini ağırlayacak.