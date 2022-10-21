Ebru Çiçek'ten 'Sus Ağlama Benim Biçare Gönlüm' 0:00 / 0:00

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Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kızı Ebru Çiçek, 2012 yılında çıkardığı 'Baba Yadigarı' albümünün ardından bu defa tekli türkünü dinleyicileriyle buluşturdu. Sözü ve müziği Ali Ekber Çiçek'e ait olan 'Sus Ağlama Benim Biçare Gönlüm'ün bağlamalarını, Erdal Erzincan icra etti.

Eserin aranjörlüğünü ise Cihan Sezer üstlendi.

'Sus Ağlama Benim Biçare Gönlüm'ün klibini, yönetmen Cumali Çöp'e emanet etti. 22 Ekim 2022 Cumartesi günü tüm dijital platformlarda yayınlanacak teklinin yapımcılığı ise Ebru Çiçek ve Cihan Sezer'e ait. Sanatçı bu teklinin ardından yeni eserlerinin de hazır olduğunu ve yeni yıla kalmadan türkü severlerle buluşacağını belirtti.