Ebru Erdem davasında karar çıktı

HABERTURK.COM

Ebru Erdem, Serdar Taş ile birlikte İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansın 9. katına geldi, birlikte yemek yiyen çift ardından uyuşturucu kullandı. Ebru Erdem 9. kattan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Bir numaralı şüpheli ise olay anında yanında bulunan Serdar Taştı.

Serdar Taş "Uyuşturucu içtik pencereden kendi atladı" diyerek kendini savundu.

Ebru Erdem'in annesi gözyaşları içinde "Çocuktu iyiyi kötüyü bilmiyordu" dedi. Babası ise "Organize edilmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mahkeme aileyi üzecek bir karar verdi. Serdar Taş'ın cinayet suçundan beraatine, cinsel istismardan 8 yıl hapsine karar verildi.