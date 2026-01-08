Ebru Gündeş hayranını kırmadı
Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta konser veren Ebru Gündeş, Ercan Havalimanı'nda apron görevlisi olarak çalışan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi
Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne almıştı. Ünlü şarkıcı, konser sonrasında Ercan Havalimanı'nda apron görevlisi olarak çalışan Mert isimli bir hayranıyla poz verdi.
Fotoğrafı gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Gündeş’in yüzündeki değişimi konuşurken, bir kısmı ise yanındaki görevlinin yakışıklılığına takıldı.
