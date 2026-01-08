Habertürk
        Ebru Gündeş hayranını kırmadı - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş hayranını kırmadı

        Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta konser veren Ebru Gündeş, Ercan Havalimanı'nda apron görevlisi olarak çalışan hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmedi

        Giriş: 08.01.2026 - 11:49 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:49
        Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne almıştı. Ünlü şarkıcı, konser sonrasında Ercan Havalimanı'nda apron görevlisi olarak çalışan Mert isimli bir hayranıyla poz verdi.

        Fotoğrafı gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Gündeş’in yüzündeki değişimi konuşurken, bir kısmı ise yanındaki görevlinin yakışıklılığına takıldı.

        #ebru gündeş
