Ebru Gündeş'in eşi Murat Osman Özdemir gözaltına alındı
Ebru Gündeş'in geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Murat Osman Özdemir'in, suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; şarkıcı Ebru Gündeş'in 27 Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği eşi Murat Osman Özdemir, suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Özdemir, savcılık sorgusuna alındı. Özdemir, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmakla ve aldığı talimat gereği bazı organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlanıyor.
Ebru Gündeş'in eski eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab ABD'de hapis yatmıştı.