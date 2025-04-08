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        Haberler Magazin Ebru Gündeş, uzun zamandır gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile görüntülendi - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş, uzun zamandır gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile görüntülendi

        Ebru Gündeş, uzun zamandır gözlerden uzak tuttuğu 14 yaşındaki kızı Alara ve eşi Murat Özdemir ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'nın konserinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 23:47 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:52
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        Ebru Gündeş, hayranı olduğu Suriyeli meslektaşı Assala Nasri'nin Dubai'deki konserine katılarak keyifli bir akşam geçirdi. Gündeş'e, uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Murat Özdemir de eşlik etti.

        Alara, Ebru Gündeş’in üçüncü evliliği olan Reza Zarrab’dan olan 14 yaşındaki kızı.

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        #ebru gündeş
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