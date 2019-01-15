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"ONU BEN BÜYÜTTÜM"

Ebru Polat ise kardeşinin mutluluğuna, "Hayatımda en değer verdiğim varlığım bugün Fas'ta evlendi. Onu ben büyüttüm. Abla olan herkes ne demek istediğimi çok iyi anlar. Kardeş çok ayrı bir şey. Artık birde erkek kardeşim var. Allah bir yastıkta kocatsın ikinizi" sözleriyle ortak oldu.