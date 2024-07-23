Ebru Şahin'e Akın Akınözü tepkisi: Yazıklar olsun cenazeye bile katılmadın

"SENİN ORADA OLMAN GEREKİRDİ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarla Ebru Şahin'i eleştirdi. Şahin için yapılan yorumların bazıları şu şekilde;

"3 sezon birlikte oynadınız insan baş sağlığı dilemez mi?"

"Ebru, Akın'ın annesi vefat etti. Neden cenazeye katılmadın?"

"Cenazede en çok gözlerim Ebru Şahin seni aradı. Kaç yıllık rol arkadaşındı. Ne olursa olsun gitmeliydin. Bırak mesajla kutlamayı senin orada olman gerekirdi. Yazıklar olsun."