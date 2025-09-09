Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları
12 Dev Adam, 24 yıl aradan sonra EuroBasket yarı finaline yükseldi. Polonya galibiyetinin ardından tribünde eşini bekleyen Ebru Şahin, mutluluktan gözyaşlarını tutamayarak Cedi Osman'a sarıldı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye, Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam, EuroBasket’te tam 24 yıl aradan sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2023’te dünyaevine girdiği eşi Cedi Osman'ı, bu maçta da tribünden destekledi.
Polonya galibiyetinin ardından Kaptan Cedi Osman, gözyaşlarını tutamayarak tribünde kendisini bekleyen eşi Ebru Şahin’in yanına gitti ve zaferi birlikte kutladı. Şahin de eşine sarılarak mutluluktan gözyaşlarına hâkim olamadı.