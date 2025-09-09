Habertürk
        Haberler Magazin Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları - Magazin haberleri

        Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları

        12 Dev Adam, 24 yıl aradan sonra EuroBasket yarı finaline yükseldi. Polonya galibiyetinin ardından tribünde eşini bekleyen Ebru Şahin, mutluluktan gözyaşlarını tutamayarak Cedi Osman'a sarıldı

        Giriş: 09.09.2025 - 22:28 Güncelleme: 09.09.2025 - 22:28
        Mutluluk gözyaşları
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye, Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam, EuroBasket’te tam 24 yıl aradan sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2023’te dünyaevine girdiği eşi Cedi Osman'ı, bu maçta da tribünden destekledi.

        Polonya galibiyetinin ardından Kaptan Cedi Osman, gözyaşlarını tutamayarak tribünde kendisini bekleyen eşi Ebru Şahin’in yanına gitti ve zaferi birlikte kutladı. Şahin de eşine sarılarak mutluluktan gözyaşlarına hâkim olamadı.

        #EuroBasket 2025
        #12 Dev Adam
        #ebru şahin
        #cedi osman
