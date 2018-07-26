Ebru Şallı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, kendi markasıyla açtığı mağazanın işlerinin iyi olduğunu söyleyen model, bacaklarına photoshop yaptırdığı iddialarıyla ilgili, “Bakın, gerek var mı sizce?” diyerek yalanladı.

Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş’la nişanlanmasıyla ilgili sorulara, alyansını göstererek yanıt verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ