Sanatın birçok dallarının arasında çok eski dönemlere ait olan ve Osmanlı dönemine kadar uzanan Ebru Sanatı; usta çırak ilişkisi içerinde ilerleyerek günümüze kadar gelmiştir. Ebru sanatı Osmanlı döneminde en çok ciltli kitapların kapakları ve içinin süslenmesi için kullanılan bir sanat olmuştur. Ebru sanatı su ve boyayla yapılan bir kağıt sanatıdır.

Ebru sanatında; kişinin ellerinde şekil alan boyalar o kişinin yeteneği ve hayal dünyasıyla bütünleşir. Renklerin belli bir ahenkle dans ediyor görünümü vermesi; Ebru Sanatının ne kadar ince bir sanat olduğunu vurgulamasını sağlamaktadır. Görsel olarak oldukça etkili bir his yaratan ebru sanatını uygulayan birçok sanatçı vardır ancak eskisi kadar icra eden kalmamıştır. Ebru sanatının ustalarından Mustafa Düzgünman; bıraktığı eserler ve yetiştirdiği ustalar ile ün yapan sanatçılardan birisidir.

Ebru Sanatı Nasıl Yapılır?

Kullanılan Malzemeler:

Mat ve emici özelliği bulunan, Hamur kağıt ,

Kitre adı verilen yapıştırıcı, tekne( içerisine kitre konulup hazırlanır),

Boyalar( oksit sarı, oksit kırmızı, oksit siyah, lahur çivit mavisi en fazla kullanılan renklerdir.)

Öd; renklerin kitrenin üzerine yapışmasını sağlayarak sabitleşmesi için kullanılır.

Biz; ebruya şekil vermek için kullanılan materyaldir.

Fırça

Teknenin içerisine kitre konulur ve uygun kıvam alana kadar kitre eklenir. Oluşan sıvı ince bir tülbentten süzülerek temizlenmesi sağlanmaktadır. Farklı renklerde olan toprak boyalar ezilerek uygun durum sağlanır. Bu şekilde hazırlanmış olan boyalara sığır ödü konularak; 15 gün beklemesi için bırakılır. Bekleme işlemi tamamlandıktan sonra sulandırılarak hazır hale getirilir. Dikkatli bir şekilde fırça yardımıyla boya suyun üzerine damlatılır. Şekil verilerek kağıt tekne üzerine konur ve şeklin kağıda çıkmasıyla işlem tamamlanır. Tek seferde işlemin yapılması nedeniyle özenli olarak yapılması önemlidir.