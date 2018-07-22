Ebru Şancı: Alpaslan ikizlerden daha yorucu

Manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, ikizleri Ceylin ve Mila ile Çeşme'de tatil yapıyor. Şancı, "Aslına 3 çocuk büyütüyorum. Alpaslan o kadar enerjik ki kızlarla yaramazlık yapıyor. Beni ikizlerden daha çok yoruyor" dedi