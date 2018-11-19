Ebru Şancı, birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı. Peki, Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983'de İstanbul'da doğdu. 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı. 18 yaşında kazandığı bir güzellik yarışmasında[hangileri?] tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerini pekiştirdi. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

ÇEKİMLER VE DEFİLELER

FHM magazin (5 Aralık 2011)

Ramazo Roma (Fashion Show Istanbul)

Bruno Silva Photography (9 Eylül 2012)

OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI DİZİLER

Yağmurdan Kaçarken (2013)

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