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Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan şarkıcı Ebru Yaşar, yeni albümü 'Gel de Sevme' ile ilgili konuştu. Yaşar, "Böyle bir albüme ihtiyaç varmış onu görüyoruz. Albümde herkes kendi hitini buluyor. Herkesin favorisi farklı. Böyle olunca daha mutlu oluyorum. Bütün şarkılar çıkış parçası gibi oldu" dedi

Ebru Yaşar: Böyle bir albüme ihtiyaç varmış - Magazin haberleri
"Böyle bir albüme ihtiyaç varmış"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde çocukları ile birlikte görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, çok beğenilen yeni albümü 'Gel de Sevme'den bahsetti.

Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, "Çok sağ olsunlar. Çok iyi gidiyor, çok teşekkür ederim. Dinleyen, seven, alan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir albüm yapayım, ruhlara dokunsun, gönüllere değsin, sonra pandemi döneminde bize umut vaad etsin istedim. Çünkü umut olmadan, heyecan olmadan hayatta yaşamanın hiçbir anlamı yok. Hani şarkılar bizi bir yerden bir yere götür ya... Zaman yolculuğu yaptırmak istedim. Klasik evlerinde dinleyebilecekleri bir albüm hediye etmek istedim" ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar, 'Gel de Sevme' albümünün satış rakamlarıyla her alanda bir numara yerleşmesi ile ilgili ise şunları söyledi:

Böyle bir ihtiyaç varmış onu görüyoruz. İhtiyacı elimden geldiği kadar müzikseverlerle paylaşmak istedim. Onlara da böyle mutluluk verebildiysem ne mutlu bana. Çok heyecanlı bir süreçte 15. gün bugün ama hala heyecanım bitmiş değil. Albümde herkes kendi hitini buluyor. Herkesin favorisi farklı. Böyle olunca daha mutlu oluyorum hem de kafam karışıyor. Bütün şarkılar çıkış parçası gibi oldu. Zaten öyle hazırlamıştım. 'Hepsi bir hit olsun' şeklinde girişmiştim albüme. Öyle de oldu gibi. Birbirleriyle yarışıyorlar.

İkinci klibi 'Ben Bilmem' şarkısına çekeceğini söyleyen Yaşar, ardından çocukları ile birlikte mağazaları gezmeye devam etti.

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