Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, radyo kanalından sonra eşiyle birlikte televizyon kanalı açmaya hazırlanan Ebru Yaşar, "Yirmi senedir bu camiada emektar sanatçılardan birisi olarak, işin mutfağında da olduk. Birazcık böyle kıble bu tarafa döndü. Radyoculuk derken şimdi televizyon durumumuz var. Haber ağırlıklı bir kanal olacak. İçinde güncel şeylerin olduğu biraz magazin, biraz eğlence olacak. Benim programım olmayacak, ben ziyarete gideceğim. Eşim de ben de karışmayacağız. İşin başında usta isimler olacak. Tarafsız haber yapmaya çalışacağız diye düşünüyorum" dedi.
"PROFESYÖNEL BAKIYORUM"
Yaşar, küs olduğu sanatçıların kanalına çıkıp çıkamayacağı sorulunca, "Profesyonel olarak bakıyorum. Bunu sormanız çok normal. Yıllardır piyasanın içindeyiz. Anlaşamadığımız, elektrik alamadığımız kişiler olabilir ama bu profesyonel bir iş. Kim işinde iyiyse her zaman bizim kanallarımız onlarla irtibat halinde olacaktı" ifadelerini kullandı.
"DEMET KÖYÜN DELİSİ"
Öte yandan Demet Akalın ve İrem Derici’nin barışması üzerine şarkıcı Hatice’nin “Alıştık bu durumlara, çıkar ilişkilerine. Doyduk bu sahteliklere. Ayıdan post böyle, ilişkilerden dost olmaz" sözleri hatırlatılan Yaşar, "Demet’te alıştık zaten. O bir küsüyor, bir barışıyor. O köyün delisi yani. Onu seviyoruz. Onu herkes öyle kabul etti artık. Ama ben şundan yanayım, küsüyorsak edebiyle küsüp birbirimizin arkasından ağır sözler sarf etmeden birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde küsmek gerekir" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.