3 | 51

"DEMET KÖYÜN DELİSİ"

Öte yandan Demet Akalın ve İrem Derici’nin barışması üzerine şarkıcı Hatice’nin “Alıştık bu durumlara, çıkar ilişkilerine. Doyduk bu sahteliklere. Ayıdan post böyle, ilişkilerden dost olmaz" sözleri hatırlatılan Yaşar, "Demet’te alıştık zaten. O bir küsüyor, bir barışıyor. O köyün delisi yani. Onu seviyoruz. Onu herkes öyle kabul etti artık. Ama ben şundan yanayım, küsüyorsak edebiyle küsüp birbirimizin arkasından ağır sözler sarf etmeden birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde küsmek gerekir" şeklinde konuştu.