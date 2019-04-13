Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o

Giriş: 13.04.2019 - 11:17 | Güncelleme:  

Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki günlerde Etiler’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan şarkıcı, yeni albüm hazırlığında olduğunu ve anneliği de kariyeriyle birlikte yürütebildiğini belirtti

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, radyo kanalından sonra eşiyle birlikte televizyon kanalı açmaya hazırlanan Ebru Yaşar, "Yirmi senedir bu camiada emektar sanatçılardan birisi olarak, işin mutfağında da olduk. Birazcık böyle kıble bu tarafa döndü. Radyoculuk derken şimdi televizyon durumumuz var. Haber ağırlıklı bir kanal olacak. İçinde güncel şeylerin olduğu biraz magazin, biraz eğlence olacak. Benim programım olmayacak, ben ziyarete gideceğim. Eşim de ben de karışmayacağız. İşin başında usta isimler olacak. Tarafsız haber yapmaya çalışacağız diye düşünüyorum" dedi.

  • 2Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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    "PROFESYÖNEL BAKIYORUM"

    Yaşar, küs olduğu sanatçıların kanalına çıkıp çıkamayacağı sorulunca, "Profesyonel olarak bakıyorum. Bunu sormanız çok normal. Yıllardır piyasanın içindeyiz. Anlaşamadığımız, elektrik alamadığımız kişiler olabilir ama bu profesyonel bir iş. Kim işinde iyiyse her zaman bizim kanallarımız onlarla irtibat halinde olacaktı" ifadelerini kullandı.

  • 3Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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    "DEMET KÖYÜN DELİSİ"

    Öte yandan Demet Akalın ve İrem Derici’nin barışması üzerine şarkıcı Hatice’nin “Alıştık bu durumlara, çıkar ilişkilerine. Doyduk bu sahteliklere. Ayıdan post böyle, ilişkilerden dost olmaz" sözleri hatırlatılan Yaşar, "Demet’te alıştık zaten. O bir küsüyor, bir barışıyor. O köyün delisi yani. Onu seviyoruz. Onu herkes öyle kabul etti artık. Ama ben şundan yanayım, küsüyorsak edebiyle küsüp birbirimizin arkasından ağır sözler sarf etmeden birbirimizin yüzüne bakabilecek şekilde küsmek gerekir" şeklinde konuştu.

  • 4Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 17Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 22Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 23Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 24Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 25Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 26Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 27Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 28Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 29Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 30Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 31Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 32Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 33Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 34Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 35Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 36Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 37Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 38Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 39Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 40Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 41Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 42Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 43Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 44Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 45Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 46Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 47Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 48Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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  • 49Ebru Yaşar'dan Demet Akalın'a: Köyün delisi o - Magazin haberleri
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