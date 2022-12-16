Ebru Yaşar: Gülen, güldüren insanı severim

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yasemin'i çok severim, uzun zamandır sözüm vardı, nihayet gelebildim. O beni dinlemeye çok geldi sağ olsun. Gelip 'Biraz gülelim' dedim" ifadelerini kullandı.

"YASEMİN FAVORİLERİMDEN"

"Komedi çok severim, komedi hastasıyım. Gülen, güldüren insanı çok severim" diyen Ebru Yaşar, daha sonra "Kendim böyle neşeli eğlenceli ortamlarda olmayı çok severim. Yasemin'de favorilerimden... Türkiye'de zaten gerçek anlamda komedi yapan çok az insan var. Benim de espritüel biri olduğumu söylerler ben de neşeli ve esprili olan arkadaşlarımı seçerim. Bu akşam 1 kilo pirzola yiyeceğim gülmek ile eş değerliymiş derler ya" şeklinde konuştu.