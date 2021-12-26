Ebru Yaşar izdihamı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Önceki akşam hayranlarıyla buluşan sanatçı Ebru Yaşar, hem sahnesiyle hem de şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Yeni Gazino’da sahne alan Yaşar, müzisyen Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile seslendirdiği yeni şarkısı 'İçime Ata Ata'yı da ilk kez söyledi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, bu yıl en çok sahne programı yapan isimlerin başında geldiğinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

'Çok şükür' diyorum. Çok teşekkür ederim. İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız sahne, aldığımız mekanları hıncahınç dolduruyorlar. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu... Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'da yılı burayla kapatıyorum. Yıl bitecek 2022'yi yine burayla açacağım.

"ŞARKILARIMIZDA RUHLARA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ünlü sanatçı, ayrıca 'İçime Ata Ata' şarkısının dijital platformlarda bir numara olması ve iki haftada YouTube'da 25 milyon dinlenmeyi geçmesiyle ilgili olarak da, "Çok mutluyuz. Sevileceğini etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar, bu kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine ne kadar çok atmış olduğu şeyler varmış. Hepimiz ne kadar çok şey içimize atıyormuşuz. Hep beraber 'İçime Ata Ata'yı söyleyerek içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımızda ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. Dokunuyoruz da herhalde öyle görüyorum. Çok mutluyum vallahi. İlk defa bu akşam söyleyeceğim. Geçen haftaki sahnede provaları yetişemedi. Bu hafta bakalım burada söyleyeceğim." dedi.

Gazetecilerin 2021 yılının nasıl geçtiğini sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Benim için çok güzel geçti. Her anlamda çok güzeldi. Ufak tefek aksaklıklar hastalıklar oldu ama onun dışında öncelikle tüm dünyaya bir an önce koronavirüsten kurtulmayı diliyorum. Sağlıklı olmayı diliyorum. Sonra da ekonomimizin tez zamanda çok normal hale gelmesini iyileşmesini diliyorum. İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum." yanıtını verdi.

ÖDÜL EVİ VİLLAYA DÖNECEK!

Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Ebru Yaşar, muhabirlerin 2021 yılında aldığı ödüller hatırlatılarak "Yeni bir alan düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Vallah normal daire ayarlamıştık, villaya geçeceğiz." diyerek espri yaptı.

2022'den beklentilerini de açıklayan şarkıcı, "Herkes için sağlık diliyorum. Memleket için, şahsım için, çocuklarım için sağlık ve sıhhat diliyorum. Ondan sonra da çalışmaya devam. Bizler böyle güzel şarkılar söyleyeceğiz. İnsanlar gelip, dinleyecekler birbirimize moral vereceğiz en önemlisi bu." ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZU KAYBETMEYELİM"

Yılbaşı mesajı da vermeyi ihmal etmeyen Yaşar, "Herkese mutlu yıllar diliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Herkesin gönlüne göre olsun diliyorum. Umudumuzu kaybetmeyelim. Umut bu dünyadaki en önemli ve en güzel şey. Hayallerimizin peşinde koşmaya devam edelim." dedi.