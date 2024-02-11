Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ebru Yaşar: Kıbrıs'ı çok seviyorum

        Ebru Yaşar: Kıbrıs'ı çok seviyorum

        Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar; "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kıbrıs'ı çok seviyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi, basına mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar; "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" dedi.

        "DESTEK OLMAYI SEVİYORUM"

        Kısa bir süre önce Siyam ile seslendirdiği 'Yoksun' adlı şarkıyı çıkaran Ebru Yaşar; "Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak 'Yoksun' adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu" ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile bir araya gelen Ebru Yaşar, konuyla ilgili; "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. 'Acaba bir düet olur mu?' diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebru Yaşar
        #Kıbrıs

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Fenerbahçe'nin milli mücadeleye etkisi
        Fenerbahçe'nin milli mücadeleye etkisi
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom tam gaz!
        Cimbom tam gaz!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        "İki artı iki beş etti"
        "İki artı iki beş etti"
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!