Katılacağı bir davet öncesinde oğlu ile birlikte alışverişe çıkan güzel sunucu, Eymen için bolca alışveriş yaptı.

Oğlu Eymen'e fotoğraf makinası aldığını söyleyen Ece Erken, "Son zamanlarda Eymen'in fotoğrafa inanılmaz merakı var. İnanırmısınız gerçekten çok güzel fotoğraflar çekiyor. Anneannesini beni sürekli fotoğraflıyor." açıklamasında bulundu. Sade güzelliği ve spor çıklığı ile de dikkat çeken güzel sunucu, vale noktasında ki aracını alarak, katılacağı davete gitmek üzere AVM'den ayrıldı.