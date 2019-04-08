Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında

Giriş: 08.04.2019 - 07:54 | Güncelleme:  

Sunucu Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen, 4 yaşına bastı. Erken, oğluna sürpriz bir doğum günü organize etti

  • 1Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    1|49

    Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen, 7 Nisan'da 4 yaşına bastı.

  • 2Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    2|49

    Erken, oğluna eski eşi Serkan Uçar'ın da katıldığı sürpriz bir doğum günü organize etti. Doğum günü partisine Ece Erken'in çok sayıda yakın arkadaşı ve ailesi katıldı.

  • 3Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    3|49

    "NİCE MUTLU SENELERE OĞLUM"

    Ünlü sunucu, oğlu ile karesini sosyal medya hesabından, "Nice mutlu senelere oğlum" notuyla paylaştı.

  • 4Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    4|49

    "EYMEN 4 YAŞINDA"

    Serkan Uçar ise Eymen ile karesini, "Doğum günün kutlu olsun oğlum, canım oğlum... Eymen 4 yaşında" notuyla yayınladı.

  • 5Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    5|49

    Bir takipçisi Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'ı aynı karede görünce, "Doğum gününü kimin yaptığı belli oldu" yorumunu yaptı.

  • 6Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    6|49

    "BU TABLODAN RAHATSIZ OLAN VARSA SAYFAMI TERK ETSİN"

    Ece Erken'den ise yanıt gecikmedi. Erken, o takipcisine "Sahte hesapcım; doğum gününü ben yaptım. Madem bu kadar fesat, çirkin ve kötüsün hemen söyleyeyim. Eymen'in annesinin maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Eymen'in annesi ne yaşarsa yaşasın babasını görmeye hakkı var. Serkan 1 hafta önce aradı 'Babalık yapmak istiyorum' dedi. 'Mahkeme istediğin gibi olsun' dedi ve evladım önceliğim. Tabii ki evet dedim. Bu tablodan rahatsız olan varsa sayfamı terk edebilir. Eymen'i 4 yıldır annesi büyütüyor ve annesi hep dimdik ayakta olacak. Şimdi elti misin nesin sayfamdan bir git!" yanıtını verdi.

  • 7Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    7|49

    Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar ile 20 Haziran 2014'te dünyaevine girmişti. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen Ece Erken’le nikâh masasına oturan Serkan Uçar’ın mutluluğu kısa sürmüştü. Çift, geçimsizlik ve ‘şiddet’ iddiasıyla soluğu mahkemede almıştı. Karşılıklı suçlamalardan vazgeçen ikili, 4 sene önce yollarını ayırmıştı.

  • 8Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    8|49
  • 9Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    9|49
  • 10Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    10|49
  • 11Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    11|49
  • 12Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    12|49
  • 13Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    13|49
  • 14Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    14|49
  • 15Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    15|49
  • 16Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    16|49
  • 17Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    17|49
  • 18Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    18|49
  • 19Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    19|49
  • 20Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    20|49
  • 21Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    21|49
  • 22Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    22|49
  • 23Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    23|49
  • 24Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    24|49
  • 25Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    25|49
  • 26Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    26|49
  • 27Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    27|49
  • 28Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    28|49
  • 29Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    29|49
  • 30Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    30|49
  • 31Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    31|49
  • 32Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    32|49
  • 33Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    33|49
  • 34Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    34|49
  • 35Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    35|49
  • 36Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    36|49
  • 37Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    37|49
  • 38Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    38|49
  • 39Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    39|49
  • 40Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    40|49
  • 41Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    41|49
  • 42Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    42|49
  • 43Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    43|49
  • 44Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    44|49
  • 45Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    45|49
  • 46Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    46|49
  • 47Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    47|49
  • 48Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    48|49
  • 49Ece Erken'in oğlu Eymen 4 yaşında - Magazin haberleri
    49|49

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0