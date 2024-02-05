Ece Erken'in takıntılı hayran isyanı: Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor

"NASIL KAPIMIN ÖNÜNE KADAR GELEBİLİYOR?"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Ece Erken, E.Ç'nin kapısına dayandığını söyledi. Erken; "Bu şahıs, nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?" diyerek isyan etti.

E.Ç'nin annesi Nurhan Serpici'ye gönderdiği notları da emniyeti etiketleyerek yayımlayan Ece Erken; "Beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor. Suç duyurusunda bulunduk. Akıl hastanesinden çıkmış ne yapmasını bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.