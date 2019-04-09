Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, ortaokul öğrencisi olan Ece Türkoğlu (14),yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, dün saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, Ece, buradaki dağlık alanda bir arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düştü. Ece Türkoğlu'nun arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre bölgeye gelen ekipler, sarp ve dağlık alanda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, Ece'ye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri tarafından düştüğü kayalıklarda bulunan Ece Türkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından sedyeye konulan Ece'nin cansız bedeni, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ece Türkoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis soruşturma başlattı. Olayın görgü tanıklarından Yavuz Sezen, "Mantar topluyordum. Orada bir kızın kayalıklara düştüğünü gördüm. Daha sonra 3-4 arkadaşı daha geldi. Hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdim" diye konuştu.