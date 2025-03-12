Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ece Gürel'in ailesi savcıyla görüştü - Son haberler | Son dakika haberleri

        Ece Gürel'in annesi ve babası savcıyla görüştü

        Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, soruşturmayı yürüten savcı ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ece Gürel'in ailesi savcıyla görüştü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştü.

        DHA'nın haberine göre Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in annesi ve babası, soruşturmadaki son durumu öğrenmek üzere saat 14.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile yaptıkları yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından, adalet sarayından ayrıldı.

        Görüşme sırasında ailenin ifadelerinin de alınarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ece Gürel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı